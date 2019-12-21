Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн
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Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год. Об этом сообщает The Hill.
Глава государства одобрил финансирование правительства в размере $1,4 трлн.
Пакеты законопроектов включали в себя 12 ежегодных статей выделения бюджетных средств, а также множество налоговых сокращений, продление налоговых льгот с истекающим и истекшим сроком действия и устранение других налогов.
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