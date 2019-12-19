В списке торговых партнеров США появилась вымышленная страна

Минсельхоз США опубликовал список стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, в котором оказалась вымышленная страна. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что в списке оказалась вымышленная страна из комиксов Marvel — Ваканда.

Исследователь Фрэнсис Цэнг, который обнаружил недочет, добавил, что «не поверил своим глазам».

В американском минсельхозе заявили, что страна из комиксов была включена в список с целью протестировать работу сайта ведомства. Представитель минсельхоза США Майк Илленберг подчеркнул, что на данный момент Ваканда удалена из перечня торговых партнеров США.