Путин заявил, что РФ не станет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.

Он отметил, что Белоруссия и так сейчас получает российский газ по самой низкой цене среди заграничных партнеров.

Так, газ для Белоруссии стоит $127 за 1 тыс. куб. м. при том, что Европе он обходится в $200 за 1 тыс. куб. м.

«Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для «Газпрома» отличается в четыре раза», — произнес Путин.

Лидер также добавил, что если Россия будет дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что Россия, дотирует целиком для всей страны такой первичный энергоноситель, как газ.