Путин высказался о новых санкциях США против России

Россия будет зеркально отвечать на все санкционные действия со стороны Соединенных Штатов. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции.

По его словам, Россия заинтересована в поддержании диалога с США и будет это делать независимо от того, кто сидит в Белом доме. Однако Москва зеркально ответит на санкции.

«США будут работать с нами где-то это им выгодны и интересно… Мы тоже будет поступать зеркальным образом», — подчеркнул Путин.

Ранее в сенате США по итогам голосования был утвержден государственный бюджет, выделенный на оборону страны в следующем году и предусматривающий введение санкций против российского газопровода «Северный поток - 2».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.