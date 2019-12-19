В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Производство шампанского в России может резко сократиться. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на президента «Абрау-Дюрсо» Павела Титова и гендиректора «Игристых вин» Юрия Дудко.

Причиной тому является закон о виноделии, который был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Он примет законную силу через 180 дней.

Уточняется, что в проекте содержится запрет на использование винограда и сусла при производстве импортного вина. Кроме того, он предусматривает маркировку на этикетке и контрэтикетке «виноградосодержащих напитков». Если крепость напитка составляет менее 22%, на этикетке должна быть надпись «Не является вином». Вино из 100% российского винограда сможет называться «Вино России» и будет выделяться при продаже в розничных магазинах.

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.

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