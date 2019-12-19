В Британии разработали увеличивающий производительность труда унитаз

В Британии разработали неудобные туалеты, которые должны повысить работоспособность на предприятиях. Об этом пишет Daily Mail.

Идея неудобных унитазов была разработана стартапом StandardToilet. По мнению изобретателей, такие туалеты повысят эффективность работников, так как они не будут засиживаться в уборной.

Согласно разработанной модели, у унитаза должен быть наклон в 13°. Отмечается, что просидеть на таком туалете не получится больше пяти минут из-за дискомфорта в ногах.

По мнению авторов идеи, изобретение будет полезно не только работодателям, которые теряют из-за отлучек работников чуть больше $5 млрд в год, но и сотрудникам, которые будут меньше подвержены риску ослабления тазовых мышц и геморроя.