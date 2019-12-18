В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину

Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, компания предусмотрела риски, которые связаны с украинским транзитом.

«Потребности польских получателей будут обеспечены полностью», — отметил собеседник агентства.

Как известно, Польша осуществляет добычу газа на территории страны, а также имеет запасы в хранилищах. Кроме того, газ туда поступает транзитом через Белоруссию.

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