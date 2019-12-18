Розница и жилищное строительство демонстрируют рост в ноябре

Росстат опубликовал статистику социально-экономического положения России за 11 месяцев 2019 года, передает Regnum.

В частности, розничная торговля выросла в ноябре этого года на 2,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 0,5% по сравнению с октябрем 2019 года. В ноябре розничная активность традиционно находится на уровне октября и чуть выше, чем в сентябре. Так было и в 2018 году, когда в ноябре розничная торговля выросла на 3,3% по сравнению с ноябрем 2017 года, но осталась на уровне октября 2018 года.

Очень неплохие показатели у жилищного строительства: за 11 месяцев 2019 года было построено 62,9 млн кв. м жилых площадей, что на 8,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ноябре темпы роста ввода в строй возросли, так как застройщики стремятся успеть сдать новое жилье до Нового года. Так, в ноябре жилищное строительство выросло на 14,2% к ноябрю 2018 года и на 19,4% к октябрю 2019 года.

В ноябре 2019 года построено 114 тыс. квартир, а в январе–ноябре – 835,1 тыс. квартир.

В денежном выражении общий объем строительства в ноябре в сопоставимых ценах вырос на 0,2% к уровню ноября 2018 года – до 885,9 млрд рублей, а по итогам 11 месяцев 2019 года – на 0,4%, до 7 трлн 897,4 млрд рублей.