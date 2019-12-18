Стало известно окончательное решение суда Швейцарии по делу «Укрнафта» и России

Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного решения по иску компании «Укрнафта», согласно которому с российской стороны взыскивается компенсация в размере $44 млн за экспроприацию инвестиций в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

Данное решение было принято 12 декабря 2019 года

Кроме того отмечается, что кроме суммы взыскания по иску, суд обязала Россию оплатить свыше $150 тыс. судебных издержек.

Данное решение инстанции является окончательным.

Первоначальное решение о выплате Россией «Укрнафту» компенсации в размере $44,4 млн за «утраченное в Крыму имущество» было принято международным арбитражем в Гааге.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.