Глава «Нафтогаза» рассказал о шансах заключить соглашение с РФ по газу до 1 января

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что новый договор о транзите газа между Киевом и Москвой может быть подписан до 1 января 2020 года, но вероятность этого мала. Об этом сообщает Youtube-канал компании.

Он выразил надежду, что новый контракт будет заключен до Нового года.

При этом Коболев отметил, что постепенно вероятность этого «приближается к нулю».

По его словам, дать прогноз на итоги переговоров по транзиту «сложно».

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