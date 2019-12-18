Суд Швейцарии принял окончательное решение по делу «Укрнафта» и России

Верховный суд Швейцарии не стал удовлетворять заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта» по крымским активам компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующее решение датировано 12 декабря 2019 года. Уточняется, что оно является финальным и не может быть обжаловано.

Кроме того, помимо установленного ранее взыскания в размере $44 млн с российской стороны, теперь РФ также должна выплатить «Укрнафте» судебные издержки в размере $157 616.

До этого стало известно о данном решении международного арбитража в Гааге.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.