Госдума запретила сжигать непереработанный мусор

Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий понятие «утилизация отходов». Об этом сообщается на сайте ГД.

Документ в том числе подразумевает запрет на сжигание непереработанного мусора и извлечение полезных фракций.

В законопроекте также уточняются, что штрафы за негативное воздействие на окружающую среду вносят предприятия-загрязнители, 95% подобных платежей направляются в региональные и местные бюджеты.

Кроме того, полученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.