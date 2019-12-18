Украина договорилась о реверсе газа с Румынией

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали соглашение, позволяющее поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее соглашение подписано операторами. Теперь трансбалканский газовый коридор разблокирован.

Уточняется, что теперь поставщики газа смогут транспортировать «голубое топливо» новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

Соглашение вступит в силу с 1 января 2020 года.

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