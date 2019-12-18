Компания «Укрнафта» заявила о победе в суде по иску против России

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе после того, как верховный суд Швейцарии не удовлетворил иск России против решения о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Как отмечается, суд отклонил иск России 12 декабря 2019 года в пользу «Укрнафта». В рамках данного судебного решения Россия обязана выплатить $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек.

В компании заявили, что данное решение суда является окончательным.

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