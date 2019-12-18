«Ведомости» узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

На полуострове Ямал компания «Газпром» планирует построить газохимический комплекс по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что по предварительным оценкам проект обойдется в $15 млрд, однако предположительные сроки реализации проекта не уточняются.

Согласно данным СМИ, мощность завода будет составлять примерно 3 млн т полиэтилена и полипропилена в год.

Кроме того, источники рассказали, что возможными участниками проекта могут стать компания Саудовской Аравии SABIC, а также азербайджанский представитель SOCAR. Уточняется, что на «Российской энергетической неделе», которая прошла в октябре, один из заместителей председателя «Газпрома» обсудил с членами саудовской компании и российского инвестфорума вопрос реализации проекта.