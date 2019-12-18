В Германии призвали США «отойти в сторону» в споре России и Украины по газу

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по энергетике Штеффен Котре обратился к США с призывом не вмешиваться в газовые споры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, участие в этом вопросе США препятствует приближению к заключению договора по транзиту. Он также отметил, что украинская сторона получает одностороннюю поддержку от Запада в своих «не ясных требованиях». Представитель бундестага подчеркнул, что речь идет о газообеспечении европейских государств.

«Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону», — сказал Котре.

Кроме того, он указал на несправедливость оказываемого украинской стороной противодействия реализации «Северного потока — 2» при условии, что «Германия и Европа поддерживают Украину».

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