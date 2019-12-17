Аналитик просчитал возможные последствия от расширения антиукраинских санкций

Расширение списка украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в Россию, сильно отразится на Украине и может довести ее до «экономическое самоубийства». С таким мнением выступил политический аналитик Юрий Голубь, передает ФАН.

Он отметил, что это ответные действия России на санкции Украины. Последствия от введения подобных мер гарантируют украинской стороне закрытие небольших и средних предприятий, увеличения числа безработных граждан и сокращению налоговых поступлений.

«Для любой страны закрытие крупнейшего рынка сбыта — что-то близкое к экономическому самоубийству», — пояснил Голубь.

17 декабря Россия ввела ограничительные меры против 570 жителей Украины. Также под санкции попали грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления.