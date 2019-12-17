Орешкин положительно оценил идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что отмена НДФЛ для малоимущих семей будет позитивным фактором для экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от НДФЛ, Орешкин начал ответ со слов «очень такой тяжелый вопрос». Матвиенко прервала министра экономики, потребовав дать ответ в формате блица.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — сказал Орешкин.

До этого Матвиенко поддержала инициативу освободить малоимущих от уплаты НДФЛ. Ранее эта идея не вызывала энтузиазма у российских чиновников.

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