Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины

Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Что касается ограничительных мер в адрес граждан, в перечне числятся около 570 человек. В ближайшее время будут внесены еще девять, а двоих украинских граждан исключат из списка.

Среди товаров, попавших под санкции, грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления.

Украина ввела спецпошлины за ввоз большинства товаров из России. В частности, в их число входят дизельное топливо и сжиженный природный газ.

До этого СМИ сообщили, что депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабинет министров Украины продлил действия пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года.