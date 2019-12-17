Россия расширила перечень запрещенных к ввозу товаров из Украины

Российское правительство решило расширить перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

В число таких товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления.

Также правительство России решило запретить импорт бумажных отходов из России на украинскую территорию.

Украина начала взимать спецпошлины за ввоз большинства российских товаров. В частности, в их число входят дизельное топливо и сжиженный природный газ. Ранее СМИ писали, что депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабинет министров Украины продлил действия пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года.

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