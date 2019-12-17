ЦБ задумался об ужесточении процедуры выдачи ипотеки

В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования» Центрального банка России.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года могут быть введены дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

Таким способом регулятор планирует снизить стимул кредитных организаций выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Это позволит увеличить запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, которые могут вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость.

Кроме того, изменение может привести к росту в 1,4 раза нагрузки на капитал банков. При этом структуры ипотечных портфелей будут сохранены.

До этого в России предсказали рост спроса на ипотечные каникулы.