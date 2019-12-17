Песков высказался насчет возвращения Opel в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, рынок России достаточно подвижен: если падает спрос на автомобили, то падают и продажи.

При этом он отметил, что бывают периоды, когда данные показатели наоборот растут.

Песков подчеркнул, что в целом присутствующие в России компании сохраняют достаточно высокие объемы продаж, а также имеют больше преимуществ благодаря длительному нахождению на российском рынке.

«Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика», — произнес он.

Пресс-секретарь также сказал, что пересмотр компаниями стратегий и решений на том или ином рынке с учетом реалий — нормальное явление.

До этого стало известно, что Opel снова начал продажи в России.