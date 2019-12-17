В Минэнерго оценили переговоры по транзиту газа через Украину

Министерство энергетики России позитивно оценивает ход переговоров по продолжению транзита российского газа через территорию Украины, заявил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Яновского, «Газпром» и «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог о продлении контракта по транзиту газу с 2020 года.

13 декабря состоялся очередной раунд переговоров России и Украины по газовому вопросу, встреча продлилась более четырех часов.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

— «Нафтогаз» заявил об отсутствии предварительного соглашения с Россией

— Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие