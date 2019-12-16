Путин одобрил отмену «банковского роуминга»

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого банковского роуминга. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что изменения появятся в законе «О банках и банковской деятельности».

В документе поясняется, что сумма комиссии при переводе денег со счета на счет между физическими лицами в пределах одного банка не может быть обусловлена открытием счетов в разных отделениях банка.

Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации являются составной частью единой организационной структуры банка. Переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, считаются обычными внутренними переводами.

В ней также отмечается, что различная комиссия за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода — межрегиональная дискриминация потребителя.

До этого Государственная дума приняла закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами россиян в одном банке.