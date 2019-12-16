Рубль растет к доллару и снижается к евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару, гласят данные Московской биржи.

По данным на 10.04 по мск., курс доллара уменьшился на 7 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей.

Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% — до 65,08 доллара за баррель.

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