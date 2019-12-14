Украинские министры попросили поднять им зарплату

Многие украинские министры и их заместители призывают поднять им зарплату. Об этом сообщает телеканал «НАШ» со ссылкой на министра кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

По его словам, они делают это, поскольку многие из них работали в частном секторе.

«Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи», — сказал Дубилет.

Он добавил, что не все чиновники этого ранга имеют такую «финансовую подушку», какая есть у него.