В «Нафтогазе» назвали рост цен для украинцев расплатой

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что рост цен на сырье для жителей Украины связан с расплатой за некомпетентность и коррупцию. Об этом он написал в своем Facebook.

Он также отметил, что рост стоимости на газ можно было бы избежать через увеличение собственной добычи. Топ-менеджер также добавил, что рыночная цена могла бы снизиться, а Украина в свою очередь в 2020 году экспортировала сырье, а не импортировала.

Уточняется, что в декабре цена на газ для населения составляет $180 за тысячу кубометров, а в 2020 году этот показатель увеличится на 28,59% и составит около $233 за тысячу кубометров.

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — подчеркнул Витренко.

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