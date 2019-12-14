Слушание дела о налогах Трампа пройдет в 2020 году

Слушание трех связанных дел о финансовой информации президента США Дональда Трампа состоится в 2020 году в Верховном суде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение возможно будет вынесено до проведения президентских выборов в США, а именно в июне.

Уточняется, что соответствующие документы по делам, а именно данные о финоперациях главы Белого дома, вместе с выплаченными им налогами, не будут предоставлены пока они не будут рассмотрены судом.

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