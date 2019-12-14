В МВФ прокомментировали сделку США и Китая

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прокомментировала данные о том, что американские и китайские представители пришли к договоренностям по первой части торговой сделки. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее мнению, этот факт приведет к деэскалации торговой напряженности, а также окажет влияние на начало процесса отмены ряда тарифных ограничений.

Кроме того, глава МВФ отметила, что договоренности сторон станут этапом на пути к заключению всеобъемлющего соглашения, а оно в свою очередь поддерживало бы «открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему» и устранило напряженность в этой сфере.

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