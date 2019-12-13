В Госдуме отреагировали на заявление «Нафтогаза» по транзиту газа

Депутат Госдумы Игорь Ананских подтвердил информацию о прогрессе в переговорах России и Украины по газовому транзиту, передает RT.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту газа из России через Украину. При этом он отметил, что стороны продолжают обсуждать конкретику.

Ананских назвал причиной изменений в переговорах то, что украинская сторона перестала политизировать данный вопрос и перешла к обсуждению в формате рыночных отношений.

13 декабря в Вене прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с исполнительным директором «Нафтогаза Украины» Юрием Витренко.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

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