США и Китай договорились по первой части торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

«Это удивительная сделка для всех. Спасибо!», — написал он в соцсетях.

По словам Трампа, китайская сторона согласилась на многие структурные изменения, а также массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров и многое другое.

По его словам, пошлины на товары из Китая 15 декабря не будут введены, тарифы на китайский импорт останутся прежними — 25%.

Президент США также отметил, что переговоры по второму этапу начнутся немедленно.

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