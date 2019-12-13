США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.

Как следует из документа, из списка OFAC вывели ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» и ООО «Юником» (ХМАО).

США внесли эти компании в санкционный перечень 5 декабря. Тогда в него вошли 17 россиян и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями.

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