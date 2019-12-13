В Сербии правительство пошло на уступки протестующим почтальонам

Сербское правительство повысило зарплату бастующим почтальонам, чей протест привел к проблемам в доставке писем и посылок в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин Сербии.

Сотрудники почтовых отделений по всей стране выразили недовольство повышением заработной платы лишь на 10%, из-за чего перестали выходить на работу.

Уточняется, что в среднем почтальоны в Сербии получают 39 тыс. динаров в месяц (около €330). Они потребовали повышения до средней зарплаты в 54 тыс. динаров (около €460).

В результате 13 декабря в правительстве страны подписали соглашение, которым предусматривается повышение заработной платы на 13,1% и надбавкой в тысячу динаров (около €9,5).

В Сербии разгорелся кризис после забастовки почтальонов 27 ноября. В результате премьер страны Антти Ринне ушел в отставку.

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