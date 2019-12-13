Путин поручил перейти к электронным документам в медицине до 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что поручение адресовано Минздраву по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.

Поэтапный переход на ведение медицинской документации в электронном виде, предусматривающий отказ от бумажного документооборота, предусмотрен при условии готовности медицинских организаций и соответсвенно защищенности информационных систем.

Правительству и властям регионов предстоит обеспечить совершенствование организации документооборота, предусмотрев снижение нагрузки, связанной с заполнением медицинских документов и отчетности.