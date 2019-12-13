В МИД прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, при этом российская сторона сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, передает РИА «Новости».

Панкин отметил, что есть как позитивные сигналы в данном вопросе, так и сдерживающие.

Он выразил уверенность, что Европа без газа не останется.

Ранее украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель заявил, что договор между двумя государствами о транзите газа будет подписан в январе 2020 года с учетом украинских интересов.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

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