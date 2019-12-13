Киев уверен в подписании договора о транзите газа с Россией

Договор России и Украины о транзите газа будет подписан, заявил украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире телеканала «1+1».

Транзит газа через территорию Украины будет продолжен с учетом украинских интересов, уверен министр. Он подчеркнул, что новый договор должен быть подписан в январе 2020 года.

В настоящий момент стороны рассматривают продление транзитного соглашения на длительный срок, отметил Оржель.

Также глава украинского минэнерго заявил, что власти Украины обсуждают условия контракта с европейскими партнерами по несколько раз в день.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

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