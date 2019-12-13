Зеленский выразил уверенность в подписании контракта по газу до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт на транзит газа из России будет подписан до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, велика вероятность того, что Украине и России удастся договориться о транзите газа до конца декабря.

По словам украинского лидера, этот контакт важен не только для Киева, но и для Европы.

Зеленский добавил, что обсуждал этот вопрос во время двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже.

Он уточнил, что Киев предложил подписать контракт на 10 лет.

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