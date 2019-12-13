Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент может принять в этом участие», — подтвердил Песков.

Открытие железнодорожной части Крымского моста пройдет 23 декабря. Первый поезд должен отправиться в Крым 24 декабря с Казанского вокзала в Москве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В сети появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту двухэтажным поездом

— Крымский мост тестируют грузовыми составами

— Первый пассажирский: по Крымскому мосту прошел поезд