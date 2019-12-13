Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

Уточняется, что теперь она равна 6,25% годовых.

Как стало известно, такое решение было принято из-за опережающего прогноз замедления инфляции. Ожидается, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, а в 2020 году — 3,5-4%.

Это пятое снижение ставки за 2019 год подряд. Так, в июне она была снижена на до 7,5%, затем в июле до 7,25%. Следующее изменение значения произошло в сентябре, тогда она стала равна 7%, а в октябре — 6,50%.

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