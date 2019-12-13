Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку
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Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.
Уточняется, что теперь она равна 6,25% годовых.
Как стало известно, такое решение было принято из-за опережающего прогноз замедления инфляции. Ожидается, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, а в 2020 году — 3,5-4%.
Это пятое снижение ставки за 2019 год подряд. Так, в июне она была снижена на до 7,5%, затем в июле до 7,25%. Следующее изменение значения произошло в сентябре, тогда она стала равна 7%, а в октябре — 6,50%.
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