В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

Представитель МИД России Мария Захарова считает правильным решением возобновление в будущем прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, стороны сделали необходимые выводы.

При этом она отметила, что не является представителем министерства транспорта, поэтому не может назвать точные даты предполагаемого возобновления рейсов.

По мнению Захаровой, нынешняя ситуация «является малоприятным элементом отношений между» Грузией и Россией. Представитель МИД сказала, что такого мнения придерживаются многие, однако дальнейшие обстоятельства не позволяли реализовать решение.

Отношения между Грузией и Россией ухудшились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной православной конференции.

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