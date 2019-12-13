Переговоры по газу между Россией и Украиной начались в Вене

Новый раунд переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газовому вопросу начался в Вене, сообщает ТАСС.

Основной темой обсуждения станет продление контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

На встрече присутствуют представители руководства «Нафтогаза» и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Переговоры России и Украины по газу пройдут 13 декабря

— В «Газпроме» надеются договорится с Украиной по газовому вопросу

— В Нафтогазе рассказали о городах, которым угрожает отказ от транзита