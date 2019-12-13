Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод. Об это информирует «Интерфакс».
Он уточнил, что такое решение было принято после информации об итогах «нормандского саммита» в Париже, предоставленной канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Мишель также подчеркнул важность выполнение минских соглашений и сказал об их тесной связи с антироссийскими ограничительными мерами.
По его словам, ЕС продолжит очень внимательно и сильно следить за данным вопросом.
Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. На нем присутствовали лидеры России, Украины, Франции и ФРГ.