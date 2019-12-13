В Госдуме оценили последствия от новых антироссийских санкций ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление Евросоюзом экономических санкций не несет никаких угроз для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны», — заявил он.

Шеремет добавил, что санкции, наоборот, сплотили и помогли решить некоторые экономические вопросы, в том числе, касающиеся импортозамещения.

По мнению депутата, давление на Россию при помощи санкций бесполезно. При этом РФ продолжит выстраивать «дружественную политику» и не будет «сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества».

До этого глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил продление санкций в отношении России на полгода. Согласно прошлому решению ЕС, санкции действовали до 31 января 2020 года.

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