Нацпроекты России подорожают почти на 400 млрд рублей

В Минфине заявили, что до 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд руб. больше, передает «Известия».

Уточняется, что больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд руб.

А единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». Так, на данном нацпроекте сэкономят за три года около 7 млрд руб.

Также отмечается, что изначально общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн руб.

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