Трамп заявил о близости заключения торговой сделки с Китаем

close
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 2017 год Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 2017 год
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 2017 год
Damir Sagolj/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай очень близки к заключению торговой сделки. Об этом он заявил на своей странице в Тwitter.

«Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!» — написал Трамп.

КНР и США уже более года находятся в состоянии «торговой войны». За это время они неоднократно вводили и повышали торговые пошлины друг против друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

США против Китая: сколько Россия теряет от торговой войны

«Китайцы выжидают»: на что идет Поднебесная в торговой войне