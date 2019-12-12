Трамп заявил о близости заключения торговой сделки с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай очень близки к заключению торговой сделки. Об этом он заявил на своей странице в Тwitter.

«Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!» — написал Трамп.

КНР и США уже более года находятся в состоянии «торговой войны». За это время они неоднократно вводили и повышали торговые пошлины друг против друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

— США против Китая: сколько Россия теряет от торговой войны

— «Китайцы выжидают»: на что идет Поднебесная в торговой войне