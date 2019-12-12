Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет ТАСС.

На данный момент МРОТ равен 11 280 рублей. Документ же предлагает увеличить его на 7,5%. Так, показатель станет больше на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах России до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Уточняется, что такое значение в два раза превысит прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году.

Предположительно, изменение повышения повлияет на 3,2 млн человек. При этом половина из них трудоустроена в государственных и муниципальных учреждениях.

По расчетам, расходы бюджета на реализацию решения в следующем году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.