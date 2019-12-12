Замглавы Нацбанка Украины сообщила об угрозах в свой адрес

Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что ей 11 декабря с неизвестного номера на мобильный телефон пришло СМС-сообщение с угрозами. Об этом она написала в своем Facebook.

Она считает, что это связано с выполнением служебных обязанностей.

«После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома,» — добавила Рожкова.

Она уточнила, что в результате оно не подтвердилось.

По предположению женщины, автор угроз лишь ошибся адресом.

Кроме того, к своему посту она прикрепила фотографию сообщения, в котором ей советуют «застраховать жилье и здоровье» и «увезти детей».

Рожкова отметила, что в связи со произошедшим уже направила заявление в правоохранительные органы.