Стартап-проект по созданию серийного производства медицинских экзоскелетов получил поддержку Корпорации МСП

Компании «Симбионикс», реализующей стартап-проект по созданию серийного производства роботизированных медицинских средств реабилитации – экзоскелетов «КОМПАНЬОН», выдана независимая гарантия Корпорации МСП для стартапов на сумму 70 млн рублей для получения кредитной линии в МСП Банке на сумму 100 млн рублей. Финансирование будет предоставлено на 7 лет по льготной ставке в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ, которая реализуется при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса. Проект также получил акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 20 млн рублей от Фонда «МИР», дочернего общества Корпорации МСП, осуществляющего поддержку субъектов МСП путем долевого участия в капитале инновационных и наукоемких предприятий реального сектора. Общий бюджет проекта оценивается в 135 миллионов рублей.

Экзоскелет «КОМПАНЬОН» – роботизированное медицинское средство реабилитации для людей, полностью лишенных подвижности в нижней части тела или сохранивших малую подвижность. Компаньон обеспечивает устойчивую вертикализацию пациентов, позволяет самостоятельно передвигаться и преодолевать препятствия, ежедневно встречающиеся в быту (ступени, бордюры, подъемы и спуски), а также дает возможность нормальному функционированию жизненно важных систем человека. Высокотехнологичный комплекс предназначен для реабилитации последствий, в том числе, инсульта, травм спинного мозга, черепно-мозговых травм, нервно-мышечных и нейродегенеративных заболеваний.

Принцип работы экзоскелета заключается в принудительном совершении движений походки человека. Управление осуществляется как при помощи нервных импульсов, которые передают информацию с поверхности кожи на специальное устройство-считыватель, так и при помощи небольшой подвижности конечностей. Уникальность разработки SYMBIONIX заключается в возможности использования экзоскелета «КОМПАНЬОН» как средства реабилитации в специализированных медицинских центрах, так и для ежедневного личного применения в быту.

Импортозамещающая продукция ООО «Симбионикс» конкурирует на российском и глобальном рынках с ведущими мировыми производителями роботизированных средств вертикализации пациентов с ограниченной подвижностью нижних конечностей. Компания планирует поставлять свою продукцию во все регионы РФ, а также экспортировать в страны Европы, Азии и Америки.

Производство экзоскелетов будет размещено в Твери на площади 1,8 тыс. кв. м. Мощность предприятия составит не менее 500 высокотехнологичных экзоскелетов в год.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 7,86 млрд рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,33 млрд рублей.