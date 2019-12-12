Росстат: 94,2% россиян не испытывают проблем с питанием

Процент россиян, не испытывавших в 2018 году проблем с питанием, составил 94,2%, согласно опубликованным в четверг данным Росстата.

Одновременно, с недостатком еды сталкивалось порядка 5,8% респондентов.

Кроме того, исследование выявило увеличение доли тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось – с 41,9% до 43,7%.

Росстат также зафиксировал улучшение ситуации с питанием в многодетных семьях.

42,5% из них не испытывают проблем с доступностью и количеством еды. Пять лет назад этот процент составлял 39,8%.