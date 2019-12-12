Госдума приняла законопроект об увеличении минимальной оплата труда с 2020 года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 11 тыс. 280 рублей.
В Минтруде отметили, что повышение коснется около 3,2 млн человек, половина из которых являются служащими муниципальных и государственных учреждений.
Благодаря законопроекту МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в центральных и южных регионах России до 2 тыс. 550 рублей в Чукотском автономном округе.
Предполагается, что на реализацию проекта потребуется 20,9 млрд рублей, 5,8 млрд из них будет выделено из федерального бюджета.
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